شاهد .. الفاشينيستا مروة راتب تصدم الكل بأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية لجسمها.. لن تصدق كيف أصبحت ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفاشينيستا مروة راتب تصدم الكل بأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية لجسمها.. لن تصدق كيف أصبحت ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

أجرت الفاشينيستا الإماراتية من أصل سوري ​مروة راتب​ عملية جراحية، قامت بها بنحت جسمها بالكامل.

وشاركت مرة راتب الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تحدثت خلاله عن نتائج هذه عملية نحت الجسم، ليعدّ هذا الظهورالاول لها بعد العملية.



وقالت مروة راتب في مقطع الفيديو: "يعني شو أقلمكم شوفو شوفو، كل شي طبيعي، كلها تقنيات متطورة، شي طبيعي يكون الجسم متكدم متورم من بعدها ما أخد مساحتها وحجمها الطبيعي، عطوني وقتي وحقي لحتى يهدا جسمي وياخد شكله الطبيعي".