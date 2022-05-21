شاهد .. إبنة الفنانة حنان ترك تخطف القلوب بأول ظهور لها بعدما كبرت وصارت غاية في الجمال.. لن تصدق كيف ظهرت ! (صورة)

انت الان تتابع خبر إبنة الفنانة حنان ترك تخطف القلوب بأول ظهور لها بعدما كبرت وصارت غاية في الجمال.. لن تصدق كيف ظهرت ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التوصل الاجتماعي تداول صورة للفنانة حنان ترك مع زوجها رجل الأعمال محمود مالك وظهرت في الصورة ابنتهما مريم في أول ظهور لها بعدما كبرت.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بمريم ابنة حنان ترك، مؤكدين أنها تحمل ملامح كبير منها، خاصة عينيها المعبرة للغاية.

ولم تكتف حنان ترك بالظهور في المناسبات العامة، بل أعادت علاقتها مرة أخرى من زميلاتها في الوسط الفني، بعدما ابتعدت لفترة عنهن السنوات الأخيرة.

ورغم ظهور حنان ترك المتكرر مؤخراً في المناسبات التي يحضرها فنانين، لكنها أكدت أكثر من مرة على عدم رغبتها في العودة إلى التمثيل مرة أخرى، مشيرة أنها متفرغة لمشاريعها الخاصة وزوجها وأولادها.