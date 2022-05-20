شاهد .. الفنانة لوسي تصدم الجمهور بصورة مع ابنها الوحيد.. والجمهور يشبهه بالفنان محمد ممدوح !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة لوسي تصدم الجمهور بصورة مع ابنها الوحيد.. والجمهور يشبهه بالفنان محمد ممدوح !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/21 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

دائما ما تذكر الفنانة المصرية لوسي نجلها الوحيد فتحي في كل المواقف والأوقات، وتفتخر به وتعبر عن اشتياقها الدائم له كونه يدرس بعيداً عنها.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نجل الفنانة فتحي، حيث تفاعل الجمهور مع الصورة معبرين عن سعادتهم بالحب الذي يجمع الفنانة مع ابنها، في حين ذهب البعض الى تشبيهه بالفنان محمد محمود.

وفتحي نجل الفنانة لوسي كان يدرس في أمريكا ويهوى عزف الموسيقي، كما يعمل دي جي خارج مصر وأحياناً داخلها.

والفنانة لوسي متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن وحيد هو فتحي وهو في المرحلة الجامعية، حيث يدرس بالولايات المتحدة الأميركية حالياً، وهو يحمل الجنسية الأميركية.