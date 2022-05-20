شاهد .. لُقب بالجوكر وأصبح من أشهر نجوم الفن بمصر.. زوجته فنانه شهيرة.. خمنوا من يكون هذا الطفل ؟؟ (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

يستعيد عدد كبير من النجوم بعالم الفن والرياضة وغيرهم من المشاهير بالمجتمع ذكرياتهم القديمة خلال مراحل الطفولة والشباب عبر ألبومات صورهم المحفوظة فى الأرشيف، فبين لحظة والأخرى نجد أحدهم قد استدعى صورة نادرة له من دولاب الذكريات ليشاركها مع جمهورها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، شارك الفنان فتحى عبد الوهاب، صورة قديمة له بالأبيض والأسود خلال مرحلة الطفولة مع جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومازح النجم جمهوره بتعليق على الصورة يطالبهم فيه بعدم السخرية أو التعليق على صورته بإيموشن الضحك.

وتحتفظ الصورة دائمًا بصفتها الأهم كونها مخزن للذكريات، حيث تكون أول اختيارات أى شخص يبحث عن تفاصيل من الماضى مهما بعد زمنه، فالنظر إلى صورة واحدة من الأرشيف، يكفى لاستعادة شخص عشرات بل مئات الذكريات المرتبطة بمرحلة عمرية معينة فى حياته، بما تحمله من صداقات وعداوات ونجاحات أحيانًا، وإخفاقات فى أحيان أخرى.

لذا فإن لكل شخص ذكرياته الخاصة التى يحتفظ بها من مراحل عمره المختلفة، وتتجسد الذكريات الجميلة بحياتنا فى المقتنيات والهدايا والصور الشخصية سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، ومع وجود تلك الأشياء بحوزتنا نعيد مشاركتها مع المقربين منا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

يذكر أن الفنان فتحي عبد الوهاب متزوج من داخل الوسط الفني، فزوجته تعمل أيضًا في مجال التمثيل، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي أشهرها مسلسل “ليالي الحلمية“ وترأست العديد من المهرجانات الفنية، إنها الممثلة المصرية “عبير لطفي“.

يشار إلى أن النجم فتحى عبد الوهاب،من مواليد 21 أغسطس 1971م، حاصل على ليسانس الآداب فى التمثيل والإخراج من قسم المسرح، بدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالباً فى كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج (لينين الرملي) والفنان (محمد صبحي) ليشارك بمسرحية (العربى الفصيح) عام 1992 لمدة ثلاث مواسم متتالية، وذاع صيته من خلال فيلم طيور الظلام، مع الزعيم عادل إمام، عندما قدم شخصية "الارهابى" فى أحداث الفيلم، الذى تم إنتاجه 1995.