شاهد .. لن تصدق كم بلغت إيرادات فيلمي واحد تاني لأحمد حلمي و العنكبوت لأحمد السقا خلال أسبوعين.. أرقام فلكية وضخمة للغاية !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغت إيرادات فيلمي واحد تاني لأحمد حلمي و العنكبوت لأحمد السقا خلال أسبوعين.. أرقام فلكية وضخمة للغاية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تتنافس في موسم عيد الفطر السينمائي 2022، 3 أفلام وهي واحد تاني بطولة أحمد حلمي، و العنكبوت للنجم أحمد السقا، و زومبي لنجم مسرح مصر علي ربيع.

وبعد أسبوعين من طرح الأفلام الثلاثة في دور العرض، تلقي "العين الإخبارية" الضوء على إيرادات شباك التذاكر، لمعرفة من تصدر السباق.

واحد تاني

بلغت حصيلة إيرادات "واحد تاني" حتى الآن 40 مليوناً في 14 يوم عرض، إذ انطلق في دور العرض مع أول أيام عيد الفطر الماضى، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

العنكبوت

جاء فيلم "العنكبوت" في المركز الثاني، إذ حقق حتى الآن 24 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، والراحل زكى فطين عبدالوهاب، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، وشيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

زومبي

حصد فيلم "زومبي" إيرادات بلغت 420 ألف جنيه يوم الخميس الماضي، لتكون محصلة ما حققه الفيلم حتى الآن 13 مليونا و300 ألف جنيه.

الفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغني، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد، إضافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدي.