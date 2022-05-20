أخبار اليمن : الصحة العالمية تعقد اجتماع طارئ لمناقشة تفشي جدري القردة

الصحة العالمية تعقد اجتماع طارئ لمناقشة تفشي جدري القردة
تعقد منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة اجتماعاً طارئاً للخبراء لمناقشة تفشي مرض جدري القردة الذي بدأ ينتشر في عدد من دول اوروبا.
وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها الاجتماع ستكون طرق انتقال المرض، وانتشاره بين المثليين وثنائيي الجنس، فضلاً عن وضع اللقاحات المضادة للمرض.
واوضحت انه تم اكتشاف جدري القردة في العديد من البلدان الاوروبية، من بينها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا، اضافة الى أستراليا وكندا.
وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية أعلنت أمس الأربعاء، إصابة تسعة أفراد حتى الآن بجدري القرود، فيما أكدت دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة تسجيل العديد من حالات المرض.
وجدري القرود مرض فيروسي تشمل أعراضه الحمى والصداع والطفح الجلدي وعادة ما تكون خفيفة.
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