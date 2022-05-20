شاهد .. أبوّك طلّق شادية ليه ؟! ابنة الفنان صلاح ذو الفقار كشفت مشكلة شادية الصحية والمخفية عن الكل !!

انت الان تتابع خبر أبوّك طلّق شادية ليه ؟! ابنة الفنان صلاح ذو الفقار كشفت مشكلة شادية الصحية والمخفية عن الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال خلال حوار ببرنامج باب الخلق المذاع علي فضائية النهار ، خرجت المحامية مني ذو الفقار كانت ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار سرّ طلاق والدها والفنانة شادية بكلّ جرأة.

وفي البدء أكدت ابنة ذو الفقار أن الفنانة شادية زوجة أبيها كانت تعاملهم بشكل جيد جدا ، ولا تتدخل في شئونهم أو علاقتهم بأبيهم.

كما قالت إن والدها: حافظ علي علاقة الألفة والمحبة مع والدتها "السيدة زينب"، حيث كانت تربطهما صلة قرابة وصداقة حقيقية".

وتابعت الابنة أنه كان يقضي معهم أيام الجمعة كاملة بشكل منتظم، مؤكدة أنهما لم يعلنا عن طلاقهما بشكل رسمي حتي توفاهما الله.

كما وأكدت دون أي خجل أن سبب انفصال والدها عن الفنانة الراحلة شادية يرجع في الأغلب لمشكلة كبيرة تمثلت في عدم قدرة شادية علي الإنجاب، رغم المحاولات المستميتة، حيث أجهضت أكثر من مرة، وخضعت لعدد من العمليات الكبرى.