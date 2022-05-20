شاهد .. لن تصدق كيف تعيش ياسمين صبري حياتها بعد الطلاق من أبو هشيمة.. الفنانة تصدم الجمهور بما تفعله يومياً !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف تعيش ياسمين صبري حياتها بعد الطلاق من أبو هشيمة.. الفنانة تصدم الجمهور بما تفعله يومياً !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

اتجهت الأنظار في الفترة الأخيرة، نحو الفنانة المصرية ياسمين صبري بعد انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبدأ البعض في التساؤل حول كيفية عيش ياسمين صبري لحياتها بعد الانفصال.

وفي الحقيقة تقدم الفنانة ياسمين صبري مثالا للمرأة القوية التي تحدت نفسها وظروفها بعد الطلاق لتنطلق نحو الحياة التي تريدها، فإليكي في هذه السطور الإجابة عن سؤال: كيف تعيش ياسمين صبري حياتها بعد الطلاق؟

كانت أول اللقطات اللافتة في حياة ياسمين صبري بعد الطلاق، هو عودتها لممارسة نشاطها الفني بقوة، حيث تم الإعلان عن مشاركتها في عملين فنيين هما مسلسل الشادر وفيلم صقر المحروسة.

وظهرت ياسمين صبري في أول صورة رسمية بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة، وهي ترتدي بدلة بيضاء وتجلس مع فريق عمل مسلسلها الجديد المكون من 15 حلقة ومن المفترض بدء تصويره مطلع يونيو القادم عقب الانتهاء من التحضيرات اللازمة.

وقررت ياسمين صبري بوضوح أن أول نشاطاتها بعد الانفصال سيكون تركيزها في عملها، ويقول الخبراء إن عمل المرأة بعد الطلاق يساعدها في إعادة بناء ثقتها واستعادة توازنها والسيطرة على عالمها من جديد.

الرياضة كانت ولا زالت الهواية الأولى في حياة ياسمين صبري، لم تتوقف عن ممارستها يوما وبالتالي كانت هي الملجأ الأساسي بعد انفصالها.

وظهرت ياسمين صبري بعد الطلاق وهي تستعيد نشاطها الرياضي بقوة، حيث استغنت عن الجيم الخاص في بيتها السابق مع أبو هشيمة لتعاود مزاولة نشاطها الرياضي داخل إحدى أشهر صالات الرياضة بالإسكندرية.

مفعول الرياضة السحري قادر على إبطال أي أفكار سلبية وضغوطات، بفضل تنشيط الهرمونات اللازمة وإخراج الطاقة السلبية بفعل النشاط البدني المبذول، بالإضافة لمعرفة ياسمين صبري الجيدة بأهمية المحافظة على رشاقتها وصحتها البدنية.

في قلب المحيط الهندي، قررت ياسمين صبري الاستمتاع بعطلة قصيرة بعد الطلاق، لتهدئة أعصابها وابتعادها عن البيئة التي وقعت داخلها في أزمة الطلاق.

شاركت ياسمين صبري متابعيها بصورها من موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي ووجهت رسالة للجميع أن الأمور على خير ما يرام قائلة "صباح الخير من عالمنا الجميل".

التكنيك الدفاعي الذي اتخذته ياسمين صبري للابتعاد عن الأجواء التي حدثت فيها الأزمة، تكنيك ممتاز للابتعاد عن ضغوطات الماضي والتخلص منها.

لم تفقد ياسمين صبري شغفها باليوجا بعد، ظهرت وهي تمارس تأملاتها وتمارين اليوجا الخاصة بها على قلب المحيط.

وشاركت ياسمين صبري محبيها بمجموعة صور وهي تخوض التمارين اللازمة للراحة الذهنية ولصفو الروح، واليوجا معروفة بتأثيرها الشفائي على الذهن وقدرتها على التخلص من أي شحنات سلبية ذهنيا وبدنيا.

لم تغفل ياسمين صبري تأثير اليوجا، وجعلت حياتها بعد الانفصال تسير في مسارها الطبيعي منعا للشعور بأي خلل أو إحباط.

وشاركت ياسمين صبري متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من جلسات التصوير المختلفة والمتنوعة.

وحرصت ياسمين صبري في أغلب الصور التي نشرتها للجمهور، أن تظهر وسط الطبيعة لاستعراض أفضل المناظر الطبيعية التي تعايشها.

من ناحية أخرى تفاعل الجمهور مع صور ياسمين صبري، معبرين عن فرحتهم بقوتها في تجاوز أزمة طلاقها ومتمنين لها وقتا سعيدا.

ويبدو أن ياسمين صبري قررت مفاجأة نفسها بتغيير بعض الأشياء في حياتها وبالتالي قررت مشاركة الأمر مع محبيها.

ونشرت ياسمين صبري مجموعة صور أخرى من داخل قمرة الطائرة الهليكوبتر، التي ركبتها للاستمتاع بمنظر المحيط الأزرق الصافي.

الطيران من هوايات ياسمين صبري، التي ترافقها وتظهر في الصورة منذ ارتباطها بأحمد أبو هشيمة، ولكن صورها مع الطائرات بعد الانفصال تؤكد أنها ستمتد إلى الفترة القادمة.

ولا تزال الأناقة عنوان ياسمن صبري ومحط اهتمامها، فالأمر سيان بعد الزواج أم بعد الطلاق، ستظل تهتم بمظهرها كما يعرف الجميع.

وأطلت ياسمين صبري بمجموعة من الأزياء الباهظة الثمن، سواء الفستان الذي تجاوز ثمنه 10 آلاف جنيه مصري، أو الحقيبة التي يقترب ثمنها من 120 ألف دولار.

واهتمام ياسمين صبري بأناقتها ليس جيدا فهي تعرف كيف تنسق أزيائها بطريقة تبرز قوامها الرياضي وتظهر محبتها وتقديرها لذاتها.