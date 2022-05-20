27 الف طن .. الإفراج عن سفينة بنزين جديدة
أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء افراج تحالف العدوان السعودي عن سفينة البنزين (سي أدرو) والتي تحمل على متنها كمية 27.590 طنا من مادة البنزين.
وجاء الافراج عن السفينة (سي أدور) بعد يومين إثنين من اعلان شركة النفط إفراج تحالف العدوان يوم الخميس19 مايو الجاري عن السفينة "كورنيت"، المحمّلة بـ20 ألف طن بنزين و9 ألف طن ديزل.
واشارت شركة النفط إلى استمرار إحتجازالعدوان لعدد سفينتي مشتقات نفطية قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 27 الف طن .. الإفراج عن سفينة بنزين جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.