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شاهد .. أنكشاف وصية الفنان المصري ’’سمير صبري‘‘ الأخيرة قبل رحيله التي ابكت أسرته والملايين من الشعب المصري !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أنتشر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب فيديو جديدة بخصوص الفنان الراحل سمير صبري.

 

وأنتشر الفيديو بعنوان : وصـيـة الفنان المصري سمير صبري الأخيرة قبل رحيله التي ابكت أسرته والملايين من الشعب المصري !!

 

وتوفى منذ ساعانت الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، حيث وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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