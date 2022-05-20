شاهد .. بعد أن رفعت الحذاء على الهواء مباشرة في وجه هذه الفنانة.. فجر السعيد تغلق قناتها وتبتعد عن الإعلام.. والسبب صدم الكل !

انت الان تتابع خبر بعد أن رفعت الحذاء على الهواء مباشرة في وجه هذه الفنانة.. فجر السعيد تغلق قناتها وتبتعد عن الإعلام.. والسبب صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

قررت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إغلاق قناتها التلفزيونية سكوب لعدم قدرتها على الاستمرار، بعد 12 عامًا من البث.

وقالت السعيد في رسالة لها أنه ”في ظل العالم المتطور.. لا يمكن الاستمرار في البث التلفزيوني المكلف في ظل أصحاب قرار لا يؤمنون بالإعلام. لذلك قررت بقلب يملأه الحزن بإغلاق تلفزيون سكوب بعد 12 سنة إرسال. كانت تجربة جميلة وساهمنا في وأد الربيع العربي في الكويت وخلقنا شكلا مختلفا عن الإعلام المعتاد“.

وأضافت في تغريدة أخرى أنها الوحيدة التي تقف في خط الدفاع الأول أمام وسائل الإعلام الأخرى، وكتبت ”أعلم بأن هناك من يتمنى أن أختفي وهذا يوم عيد عنده.. من حقك تفرح وتحتفل بغيابي وعليكم بالعافية الساحة لك حظًا سعيدًا، أما اللي شايفني أبرّد جبودهم أعتذر بشدة لا أستطيع الاستمرار“.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لفجر السعيد في إحدى برامجها تظهر فيه ممسكةً بحذاء لتبيِّن كيفية الرد على المنتقدين، حيث لوحت فيه عاليًا، وقالت: "انت ليه تحرق اعصابك اذا جاك شخص غير لائق موجود الوسيلة".

وانتقدت إحدى المتابعات طريقة فجر السعيد، وكتبت تغريدة مرفقة بالفيديو، جاء فيها: "أخلاق فجر السعيد، امانه هذه اعلاميه مطلعه الجوتي قدام المشاهدين لا احترمت كبر سنها ولا المشاهدين والله عيب".

ويجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي تعرَّضت له فجر السعيد جاء بعد تراشق الشتائم بينها وبين ناشطين سياسيين سعوديين انتقدوها وهاجموها بعدما طلبت مسامحة الفنانتين الكويتيين هيا الشعيبي ومنى الشداد.

وفوجئ الجمهور بظهور اسم الفنانة أحلام في هجوم فجر السعيد على أحد المتابعين، الذين انتقدوا تعليقها على ظهور السياسي الكويتي أحمد السعدون في برنامج ”تريند“ للحديث عن توجه الحكومة المستقيلة لعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات.

وكتبت السعيد تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“: ”غيبه من غيباتي بوعزوز والا كان رديت عليك بس للاسف انا بإجازه … تكفا دايم صرّح عشان عقب الإجازة تشرفني عالبيست نجم فديتك“.

وانتقد أحد المتابعين التغريدة الهجومية التي وجهتها فجر السعيد، لرئيس مجلس الأمة الكويتية الأسبق أحمد السعدون، معرباً عن استغرابه من الحروب التي تخوضها عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“ من خلال تغريداتها، واصفاً إيها بالـ ”عجوز“، وكتب: ”وما شاء الله العيوز بإجازة وتتحارب مع الكل، يدّوه عقلي