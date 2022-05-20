شاهد .. ليه رفضتي الظهور مع لميس الحديدي بعد نجاح الكبير أوي 6 ؟؟ رحمة أحمد تجيب دون خجل وتكشف ما حدث في الكواليس والذي لم يعلم به أحد !

انت الان تتابع خبر ليه رفضتي الظهور مع لميس الحديدي بعد نجاح الكبير أوي 6 ؟؟ رحمة أحمد تجيب دون خجل وتكشف ما حدث في الكواليس والذي لم يعلم به أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة رحمة أحمد، بطلة مسلسل الكبير أوي 6 السبب الذي منعها من عدم حضورها اللقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة الذي يذاع على قناة on.

ورداً على الاستفسارات حول غيابها قالت: "تعرضت لوعكة صحية وأنا أصلاً كان عندي المرارة وكان المفروض أعمل العملية، وعندي حصوات على المرارة، والمفروض أعمل شوية تحاليل، بالإضافة لبعض المشكلات في الكلى".

وأكدت رحمة على فرحتها بردود أفعال الناس خلال المسلسل وتعلقهم بشخصية مربوحة قائلة "مبسوطة أوي من ردود الأفعال، تفاجئت بما حدث لأن شخصيتي بطبيعتها ممكن تبقى قلقانة شوية قبل الدور، لكن بعمل اللي عليا، وبسيب الباقي على ربنا".

وأضافت : بعض الجمل التي قلتها في المسلسل كانت ارتجالية أثناء مرحلة القراءة وتم تثبيتها، وكان أصعب شيء بالنسبة لي اللهجة الصعيدية.

كما وضحت أصعب الأمور التي وجهتها أثناء تصوير المسلسل، قائلة "اللهجة كانت من أصعب الأمور التي واجهتها، بالنسبة لي كانت اللهجة صدمة في بداية الأمركنت فاكرة أن الصعيدي عبارة عن تعطيش الجيم فقط، لكن تفاجئت أنها قصة مختلفة تماماً، وكنت لما بشوف أحمد مكي بيتكلم كنت بقول إزاي مش عارفة أتكلم كده".

وتابعت : "قلقي اللي كان مسيطر عليا أني هعمل كاركتر جديد لمسلسل يتمتع بقاعدة جماهرية كبيرة خاصة أنني من متباعي المسلسل منذ زمن طويل وكان تحدي أني أبقى في يوم وليلة أحد أبطاله وجزء منه، وكانت معادلة صعبة وكنت عاوزة أشوف بعين الجمهور الإضافة الجديدة وكنت خايفة الناس ماتحبوش".

وتابعت : ملابس مربوحة لم يتفق معي عليها، وكنت أستعد للمشهد بملابسه العادية مثل الجلابية أو الطرحة، وأفاجأ بأن المخرج أحمد الجندي جهز لي ملابس غريبة مثل الأخطبوط، وسعيدة لأنها لاقت إعجاب الجمهور، وأفكر في حضور مهرجان الجونة بالتايجر.

وردا على سؤال هل تخوفت من مقارنتك بدور هدية الذي قدمته الفنانة دنيا سمير غانم؟ قالت : في البداية كنت أشعر بالقلق، لكن زوجي شجعني على تناول الدور بطريقة مختلفة، ومن البداية كان واضحا على الورق أن مربوحة مختلفة عن هدية.

والجدير بالذكر أن مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.