شاهد .. فيكي تتعرفي على رجل ثاني وتشوفي حياتك.. شيرين عبد الوهاب صدمت الجميع وأجابت بجرأة صادمة وكشفت السر المخفي !!

انت الان تتابع خبر فيكي تتعرفي على رجل ثاني وتشوفي حياتك.. شيرين عبد الوهاب صدمت الجميع وأجابت بجرأة صادمة وكشفت السر المخفي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حول إمكانية دخولها في علاقة حب مرة أخرى بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين إنها لا يمكنها الدخول في علاقة حب أخرى بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، والتي عاشت معه قصة حب تكللت بزواجهما، ثم انفصلا بعد مواجهة العديد من المشاكل في حياتهما الأسرية، وذلك خلال استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ورفضت شيرين عبد الوهاب الإجابة عن سؤال أحد متابعيها، والذي جاء على النحو التالي: هتفتح باب قلبك تاني، ولا بنيتي حيطة؟، وكان رد شيرين عبد الوهاب: أفضل أحتفظ بالإجابة لنفسي.

وتابعت شيرين عبد الوهاب إجابتها على أسألة المتابعين، حيث سألها أحد المتابعين عن ما الذي ستقوله شيرين عبد الوهاب لقلبها؟، وأجابت شيرين عبد الوهاب قائلة: هقوله كفاية كده كفاية بقى.

تعتبر أغنية يا معافر، هي آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث شاركت بها في حملة دعائية لأحد البنوك، يعرض حاليا خلال شهر رمضان عبر جميع القنوات الفضائية، وحققت الأغنية نجاح كبير منذ طرحها.

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب موخرا مجموعة من الأغاني التي حققتت نجاح كبير لدى الجمهور، ومنها أغنية كلها غيرانة، بحلفلك، والأغنيتين من ألحان محمود أنور، كلمات محمد مصطفي ملك، توزيع محمد مجدي، بالإضافة إلى أغنية خاصمت النوم، وهي من ألحان عمرو الشاذلي، وكلمات عمرو المصري، توزيع عمرو الخضري.