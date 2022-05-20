شاهد .. صدمة بعد كشف حجم ثروة الفرعون المصري محمد صلاح الضخمة.. الرقم فلكي وضخم للغاية !!

انت الان تتابع خبر صدمة بعد كشف حجم ثروة الفرعون المصري محمد صلاح الضخمة.. الرقم فلكي وضخم للغاية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

استطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول صناعة تاريخ كبير سيظل محفورا لسنوات في مسيرته الاحترافية.

ومنذ عام 2012، ومحمد صلاح يتألق بين الملاعب الأوروبية حيث بدأ مشواره في سويسرا مع بازل مرورا بفرق تشيلسي وفيورنتينا وروما، وصولا إلى ليفربول.

وحقق صلاح العديد من الأرقام الاستثنائية والبطولات المختلفة، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية قررت تسليط الضوء على جانب آخر من حياة صلاح يتعلق بثروته المالية.

كم تبلغ ثروة محمد صلاح؟ وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ثروة محمد صلاح في الوقت الحالي تبلغ 90 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 66.9 مليون جنيه إسترليني.

وبات صلاح هو خامس أعلى اللاعبين أجراً في العالم براتب سنوي يبلغ 10.4 مليون إسترليني يصل إلى 18.3 مليون بالمكافآت والحوافز الأخرى، بالإضافة لحصوله على 11.7 مليون إسترليني من عقود الرعاية.

ويتضمن عقد صلاح الحالي مع ليفربول الذي وقعه في 2018 وينتهي في 2023، حصوله على راتب سنوي 10.4 مليون إسترليني، ما يعادل 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

محمد صلاح

من أين تأتي أموال الرعاية؟ وحاولت "ميرور" في تقريرها تفسير الكيفية التي تجعل صلاح يحصل على 11.7 مليون حنيه إسترليني سنويا، وهي عائدات أموال الرعاية.

ويرتبط صلاح بعقود رعاية مع شركات "أديداس" الألمانية للمنتجات الرياضية وشركة المشروبات الغازية العالمية "بيبسي" وشركة الاتصالات العالمية "فودافون" وشركة النقل الأمريكية "أوبر" وشركة الإلكترونيات "أوبو" التي تنتج الهواتف النقالة.

بالإضافة لذلك، يمتلك صلاح 27 مليون متابع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" و"تويتر" و"فيسبوك".

ونتيجة لهذا العدد الكبير من المتابعين للدولي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن أي منشور له يحصل مقابله على أموال من الشركات المالكة لهذه المواقع.