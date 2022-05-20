شاهد .. مافعلته شام الذهبي بزوجها في شهر العسل جعله يعاقبها ويمنعها عن الطعام.. إبنة أصالة نصري كشفت المستور أمام الملأ !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعربت ​شام الذهبي​ عن سعادتها بالأوقات التي تقضيها مع زوجها ​أحمد هلال​ خلال شهر العسل مؤكدة أنه وعدها بأن بزيارة العالم ووفى بوعده حسب تعبيرها.

وشاركت شام عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور مع زوجها وأرفقتها بتعليق: "لقد وعدتني بأن تريني العالم... وقد فعلت ذلك". وأضافت ممازحة إياه بالقول: "أنت أفضل رفيق سفر على الإطلاق، بصرف النظر عن الأوقات التي تضايقني فيها بسبب تناولي الكثير من الطعام أنا أحبك"، في إشارة إلى أنه يحرص على أنه تحافظ على لياقة بدنية جيدة

يذكر أن شام الذهبي قد إحتفلت بزواجها من رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل أقيم في القاهرة مؤخراً.