شاهد .. مين من أزواجك الـ5 ندمتي على الإرتباط به؟.. الفنانة نبيلة عبيد تُجيب دون تردد ودون ذره خجل !

انت الان تتابع خبر مين من أزواجك الـ5 ندمتي على الإرتباط به؟.. الفنانة نبيلة عبيد تُجيب دون تردد ودون ذره خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنانة نبيلة عبيد فى لقاء سابق، عن أسرار حياتها الشخصية التي لم تتطرق إليها من قبل، حيث قالت عبيد إن لقاءها بالمخرج عاطف سالم الذى كان أول أزواجها أتى عندما كانت تلميذة في الصف الأول حين التقته بجانب المدرسة وأخبرته أنها تعشق التمثيل وتريد خوض التجربة.

وبالفعل، قد جرّبها فى دور صغير فى أحد الأفلام ليسافر بعدها خارج مصر، غير أنه وعند عودته كانت نبيلة قد وقعت عقود 3 أفلام، وقتها طلب منها الزواج فوافقت رغم فارق السن الكبير جدًا بينهما، وقد اعترفت عبيد أن زواجها من عاطف كان مصلحة حتى تحقق أحلامها.

من المخرج الراحل عاطف سالم، قالت عبيد إنه قبل أن ينتهي عقدها الذى وقعته مع إحدى شركات الإنتاج، عرض عليها مسئولو الشركة بطولة فيلمين آخرين كان أحدهما فيلم “رابعة العدوية”، الأمر الذى لم يكن مرحبًا به لدى عاطف.

عندها لمّحت له عبيد أن فارق السن الكبير بينهما ستظهر آثاره السلبية أكثر وأكثر كلما تقدم به العمر، فما كان من عاطف إلا أن رمى بكوب ماء فى وجهها، وأضافت عبيد أنه لولا العناية الإلهية التى ساعدتها على تحريك رأسها بعيدًا عن الكوب لحدث ما لا يحمد عقباه، مضيفةً أنها وبعد هذا الموقف طلبت منه الطلاق فورًا، وبالفعل فقد أخذها بسيارته وذهبا إلى بيت أمها حيث أحضرا عقد الزواج وتوجَّها إلى المأذون وتم الطلاق.

واستمر زواجهما حوالي 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب تلك الواقعه التي روتها بالإضافة إلي غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن. كما أنها إعترفت فى أحد لقاءاتها التلفزيونية بمعاملته القاسية لها وندمها على الزواج منه.

زيجات نبيلة عبيد

بعد زواجها الأول من المخرج عاطف سالم بسنوات، تزوجت نبيلة عبيد من المخرج ​أشرف فهمي​ في عام 1979، أثناء تصوير فيلمها “لا يزال التحقيق مستمرا”، وإنفصلا فور إنتهاء الفيلم، وهذا ما كشفت عنه في مقابلة تلفزيونية قبل سنوات، إلا ان ابنته جالا فهمي نفت الأمر تماماً، وقالت إنه لو تزوج من نبيلة عبيد لكان أخبرها بذلك.

وكان زواجها الثالث سريًا والرابع أيضًا، ولم تفصح عنهما وقتها. أما زواجها الأخير فكان من رجل السياسة الشهير “​أسامة الباز​ “والذي إستمر تسعة أعوام ولم تعلن عنه وقتها، ولكنها اعلنت عنه بعد إنفصالهما، مؤكدة انه أكثر رجل أحبته فى حياتها وكانت قد صرحت بالأمر في حلقة من برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي قبل سنوات. وقتها ايضا اصدر أسامة الباز بيان ينفي فيه هذه الزيجة وعادت نبيلة عبيد لتؤكد أنها تزوجته وأن الأمر لم يكن سرا للمقربين منهما.