شاهد .. أجمل من مي عز الدين.. ابنة الفنان القدير أيمن زيدان تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها والذي فاق المعقول والخيال ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من مي عز الدين.. ابنة الفنان القدير أيمن زيدان تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. اتفرج مدى جمالها والذي فاق المعقول والخيال ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أشاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي بجمال وعفوية نورا ابنة الفنّان القدير أيمن زيدان.

وأظهرت التعليقات على صورها في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، شعبية الفتاة النابعة بداية من محبة الناس لوالدها، وبالتتابع بسبب قربها من الناس.

يُشار إلى أن نورا ابنة زيدان من زوجته الأولى التي كانت من خارج الوسط الفني.

وتزوج النجم السوري أكثر من مرة، الأولى في مطلع الثلاثينات من عمره. واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاماً، مثمراً عن انجاب أولاده غالب، وحازم، ونورة، ونوارالذي توفي في يوم الأربعاء الموافق الرابع من ايار (مايو) عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.