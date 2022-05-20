شاهد .. أشهرهن هيفاء وهبي وياسمين صبري.. فنانات تزوجن من نفس الرجل.. القائمة لن تتوقعها وستصيبك بالصدمة !

انت الان تتابع خبر أشهرهن هيفاء وهبي وياسمين صبري.. فنانات تزوجن من نفس الرجل.. القائمة لن تتوقعها وستصيبك بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

عدد كبير من النجمات تزوجن من نفس الرجل وهي حالة أثارت الجدل وخصوصا على صفحات التواصل الإجتماعي نظرا لوجود حالات كثيرة وجدالات ومقارنات بين كل زيجة وأخرى أو بمعنى أدق بين كل فنانة واخرى ومن أشهرهن:

الفنانتين هيفاء وهبي وياسمين صبري، تزوجت الفنانة هيفاء في 2009 من رجل الأعمال "أحمد أبو هشيمه" وفي 2012اعلنا انفصالهما، وأعلنت ياسمين صبري في 2022 زواجها من ابو هشيمة وقد انفصلا قريبا.

ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج، تزوجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من رجل الأعمال "محمد حلاوة"، انجبت طفلين وانفصلا بعد 17عاما، ثم تزوج من الفنانة ريهام حجاج.

ريم البارودي وسمية الخشاب، الفنان "احمد سعد"، تزوج الأولى بعد علاقه حب طويله وانفصلا بعد ايام من الزواج، بعد مدة تزوج من الفنانة سمية الخشاب ودام زواجهما 18 شهرا.

الفنانة أنغام وزينة، تزوجت أنغام الفنان "أحمد عز "وأستمر زواجهما لمدة عام، وفي نفس العام اعلنت زينة زواجها من أحمد عز وانتهت علاقتهما بالانفصال.

حنان ترك وياسمين رئيس، تزوجت حنان ترك من المخرج "هادي الباجوري" بعد قصة حب، انفصلا بعد مده قصيرة من الزواج، ثم تزوج هادي من ياسمين رئيس.

منة حسين فهمي وريهام أيمن،" شريف رمزي"، تزوج الأولى في 2008 وانفصلا في2011، وعندما تزوج ريهام أمين أشترط عليها أعتزال الفن ولم تمانع، وتفرغت لزوجها وأطفالها.

الفنانتين سوسن بدر وداليا البحيري، الممثل الراحل "فريد المرشدي" ،تزوج بدر رغم فارق السن بينهما حيث انها تكبره ب 20 سنه وانفصلا بعد مرور 4 سنوات ،و في 2008 تزوج داليا وانجبا طفلتهما "قسمت "واستمر زواجهما 5 سنوات

نادية الجندي ورانيا يوسف، تزوج المخرج "محمد مختار" من الفنانة نادية الجندي وانفصل عنها بعد مده طويله من الزواج ،ثم تزوج رانيا يوسف واستمر زواجهما 12 عاما.

هدى رمزي وميرفت امين تزوجن من رجل الأعمال "مطفى البليدي"، حيث تزوج هدى رمزي وطلقها بعد سنه من زواجهما، بعدها تعرف على ميرفت أمين وعاشى معا 3 سنوات.

تحية كاريوكا، جورجينا رزق وعايدة رياض، تزوجن بالفنان محرم فؤاد، وانتهت زيجة الأولى بعد عده اشهر،ثم تزوج من ملكه الجمال جورجينا رزق ،و تزوج الأخيرة وانفصل عنها بعد اتهامها في قضيه أدآب .