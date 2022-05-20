شاهد .. شاب تقدم للزواج من بنت خاله وحينما رفض والدها كانت المفاجأة الصادمة.. لن تصدق ما فعله الشاب ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر شاب تقدم للزواج من بنت خاله وحينما رفض والدها كانت المفاجأة الصادمة.. لن تصدق ما فعله الشاب ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقعت جريمة مروعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث قام شاب بإطلاق النار على خاله، وأرداه قتيلا على الفور.

وكشفت معلومات أن سبب الخلاف يعود لعدم موافقة القتيل على تزويج ابنته لابن أخته.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الجديد لحظة إطلاق نار كثيف في شارع عام ، وكذلك سمع صوت صراخ امرأة يخرج من منزل القتيل.

وأفاد موقع "النشرة" بأن الجيش اللبناني نفذ انتشارا أمنيا كثيفا في منطقة الليلكي بعد إطلاق النار، ويعمل الجيش على التدقيق بهويات المارة.