شاهد .. شاب مصري يعتدي على زوجته بقطعة خشبية.. لسبب صادم لن تصدق ما فعلته الزوجه ! (فيديو صادم)

انت الان تتابع خبر شاب مصري يعتدي على زوجته بقطعة خشبية.. لسبب صادم لن تصدق ما فعلته الزوجه ! (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر تعرض سيدة للضرب بوحشية من قبل زوجها.



وتصدر هاشتاق انقذوا ماري مجدي منصات التواصل، بعدما انتشر فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة بالعقار الذي تقيم فيه مع زوجها وليد سعد أيوب منذ 20 عاماً.

وقالت الضحية إن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها زوجها بذلك، لافتة إلى أنها دائماً ما تتعرض وابنتاها للضرب المبرح منه، مشيرة إلى أنه مدمن على المخدرات، ويقوم بضربهم من أجل الحصول على الأموال لشرائها، وفقاً لـ"العربية".

وأضافت أنه حاول قتلها وابنتيها سابقاً، موضحة أنها أبلغت الشرطة وتم التحقيق معه أكثر من مرة ولكن كان يتم إطلاق سراحه.