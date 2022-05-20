شاهد .. مشهورة سناب السعودية ’’نصرة الحربي‘‘ تصدم متابعيها وتخلع حجابها على الهواء .. وتعلق : كنت ألبسه لهذا السبب فقط ! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر مشهورة سناب السعودية ’’نصرة الحربي‘‘ تصدم متابعيها وتخلع حجابها على الهواء .. وتعلق : كنت ألبسه لهذا السبب فقط ! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت مشهورة سناب شات، نصرة الحربي، متابعيها، بخلع الحجاب أمامهم، خلال مقطع فيديو، في قرار لم تعلن عنه مسبقًا.

وظهرت نصرة، خلال مقطع فيديو تجيب فيه عن أسئلة متابعيها، حيث تساءل البعض عن احتمالية خلعها للحجاب فيما بعد، لتفاجئ الجميع بخلعه على الهواء وعدم الانتظار.

ونشرت نصرة صورة بدون حجاب وعلقت عليها قائلة: "أنا إنسانة غير محجبة بالواقع لكن كنت ألبسه في سناب عشان لا أستفز الرأي العام، ويهمني إني أحترم الناس اللي تتابعني لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية".