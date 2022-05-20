شاهد .. لن تصدق أن الفنان أحمد ماهر لديه أبن شارك نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي.. والمفاجأة الكبرى في زوجته الإعلامية الشهيرة .. من تكون !

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن الفنان أحمد ماهر لديه أبن شارك نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي.. والمفاجأة الكبرى في زوجته الإعلامية الشهيرة .. من تكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

يمتلك الفنان المصري أحمد ماهر، قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والوطن العربي، وذلك بعد ظهوره في عدة اعمال كانت ناجحة، واستطاع أن يحجز له مكانا في الوسط الفني، ولكن ما لايعرفه الكثير عنه هي زوجته، حيث لايعرف أحد أن زوجته هي إعلامية مصرية شهيرة.

حيث يعتبر أحمد ماهر من الفنانين الذين لا يحبون الكشف عن تفاصيل حياتهم الشخصية؛ ولذلك لا يعلم الكثيرين أنه متزوج من الإعلامية المشهورة “وفاء ماهر” التى، أصدرت في الآونة الأخيرة أولى مؤلفاتها وهو كتاب “حكايات امرأة أربعينية”، وكما ظهرت مؤخرًا بعرض الأزياء العالمي مع الفنانة “نيرمين ماهر، نجوى فؤاد.

أحمد مـاهر له ولد واحد يعمل بالوسط الفني وهو الفنان الشاب محمد ماهر وكان أهم أعماله: «حضرة المتهم أبي»، مع الفنان نور الشريف، ومسلسل «حديث الصباح والمساء» وآخرها مشاركة في حكاية تقلها دهب – مسلسل «إلا أنا»، وكان أحمد مـاهر قد صرح رفضه في البداية دخول ابنه عالم التمثيل مبررًا بأنه يخاف من فشله، وعندما علم بدخوله لهذا المجال قال “أنا اطمنت لكن مش متابع بقى ورايا مشاكل تانية”.

أحمد ماهر، هو ممثل مصري. مواليد (13 أغسطس 1946 -) في بولاق أبو العلا بالقاهرة، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (مصر) معهد الفنون المسرحية عام 1973م، بدايته كانت في مرحلة الدراسة في فريق التمثيل بالمدرسة وأول شخصية قدمها كانت شخصية أبو طالب عم الرسول، وتدرج في مراكز الشباب وقدم العديد من العروض لفرق الهواء لقصور الثقافة الجماهيرية، وعين في مسرح الطليعة، عقب تخرجه وشارك في معظم العروض التي قدمها المسرح.

وقدم العديد من الشخصيات كان أولها شخصية “أبو طالب عم الرسول”، كما شارك في العديد من العروض التي كان المسرح يقدمها، واشتهر بأدواره في المسرح وتميز بتجسيد الشخصيات التاريخية وقوة أدائه وذلك بسبب اتقانه للغة العربية الفصحى.