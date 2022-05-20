شاهد .. صدمة كبرى.. اختفاء فتاة سعودية شديدة الجمال في ظروف غامضة.. (اتفرج صورتها)

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى.. اختفاء فتاة سعودية شديدة الجمال في ظروف غامضة.. (اتفرج صورتها) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

اختفت فتاة بعد خروجها من منزل أسرتها في حي أبيار علي بالمدينة المنورة مساء أمس إلى جهة غير معلومة، وسط جهود أمنية مكثفة من أجل العثور عليها.



وقال والد الفتاة، إن ابنته تبلغ من العمر 23 عامًا، وتعاني مرضًا نفسيًّا "انفصام الشخصية"، بحسب "سبق".



وأوضح أنه جرى إبلاغ شرطة حي الخليج، وعمليات البحث مستمرة في كل المواقع والأسواق دون العثور عليها، مناشدا مَن يشتبه فيها أو يعثر عليها الاتصال على هاتف (0546755659