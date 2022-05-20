شاهد .. النجمة وفاء عامر تفجر قنبلة مدوية.. جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها يبقى هذا هو السبب !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر النجمة وفاء عامر تفجر قنبلة مدوية.. جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها يبقى هذا هو السبب !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت النجمة وفاء عامر، عن مشاعرها في مشهد صدمتها بعد علم يسرية الشخصية التي قدّمتها في مسلسل راجعين يا هوى، بزواج زوجها الراحل من أخرى في السر.



وقالت عامر، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "لقيت نار طالعة من جسمي، واحد عاش معايا 27 سنة وفجأة بيقولولها إنه كان متجوز عليها، نار وصواريخ بتطلع، قولتلهم محدش يحط إيده عليّا".



وبسؤالها عن شعورها حال تعرضها لنفس الموقف من زوجها المنتج محمد فوزي؛ قالت: "ميقدرش.. لأ.. لا يمكن.. مش هتحصل.. لا يمكن.. ولو حصلت هبقى أنا السبب.. أنا السبب.. آه.. وهتبقى هي الغلبانة واضحك عليها.. أصل أنا ست بيت وممثلة كويسة وبحب شغلي وبيتي ومخلصة لأسرتي بالكامل.. يتجوز ليه؟ ناقصه إيه؟ جوزي لأ، لا يمكن".



يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في موسم دراما رمضان 2020، من خلال مسلسلات "بيت الشدة" من بطولتها المطلقة الأولى، "راجعين يا هوى" مع النجوم خالد النبوي، نور، أنوشكا، وأحمد بدير وغيرهم، و"جزيرة غمام" مع النجوم طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين وغيرهم.