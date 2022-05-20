شاهد .. ضحك بشدة.. الزعيم عادل إمام يكشف أمام الملأ سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ضحك بشدة.. الزعيم عادل إمام يكشف أمام الملأ سر ضحكه في جنازة مصطفى متولي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

في يوم وفاة رفيق المشوار وزوج شقيقته الفنان الراحل مصطفى متولي؛ فاجأ الفنان عادل إمام من حوله بنوبة من الضحك، وظلت ذاكرة الواقعة عالقة في بال الزعيم.



الفنان عادل إمام، الذي تحل اليوم ذكرى مولده الـ 82، إذ ولد في 17 مايو عام 1940، تحدث عن الواقعة التي حدثت يوم 5 أغسطس من عام 2000، عقب وفاة رفيق المشوار الفنان مصطفى متولي، خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.



الزعيم تحدث، وقال: "في يوم وفاة والدي حدث موقف ضحك، وكنا نصلي عليه في مسجد مصطفى محمود، وبعد الصلاة خرجنا ولم نجد الأحذية، وكان معنا زوج ابنة خالتي وهو دكتور في جامعة عين شمس، كان مصرا على البحث عن حذائه".



وتابع: "في يوم وفاة الفنان مصطفى متولي، رحمه الله، أقمنا صلاة الجنازة بجوار المنزل، ونظرت إلى زوج ابنة خالتي، ووجدته يصلي والحذاء في يده، وضحكت".



الفنان مصطفى متولي، شارك في أغلب أعمال الفنان عادل إمام، ومنها أفلام "الإرهابي" و"المنسي"، و"سلام يا صاحبي"، و"شمس الزناتي"، ومسرحيات "الواد سيد الشغال"، "الزعيم"، و"بودي جارد" وغيرها.



يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.