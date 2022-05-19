شاهد .. اتفرج هكذا كانت ردة فعل امرأة تجاه شاب لمس فخذها داخل مقهى.. ما فعلته لن تصدقة عيناك ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج هكذا كانت ردة فعل امرأة تجاه شاب لمس فخذها داخل مقهى.. ما فعلته لن تصدقة عيناك ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/20 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام امرأة بضرب رجل والاعتداء عليه بعنف شديد، بعدما قام بملامسة فخذها في محطة خدمة، بولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل.

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يمرر يده على فخذ المرأة التي تدعى "ميرام"، عندما كانت جالسة على كرسي وتتناول القهوة، داخل محطة الخدمة.

وعلي ما يبدو أن الرجل لم يكن مستعدًا لردة فعل "ميرام"، التي استدارت وبدأت في توجيه عدة لكمات على رأس المتحرش، وقامت بإسقاطه أرضًا.

وشوهد الرجل وهو يحاول الانحراف نحو المخرج للهروب من السيدة، ولكنه سقط على الأرض مرة أخرى عندما شنت "ميرام" هجوماً ثانياً عليه.