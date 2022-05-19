شاهد .. الراقصة المصرية فيفي عبده تُشعل مواقع التواصل ببنطال جريء !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الراقصة المصرية فيفي عبده تُشعل مواقع التواصل ببنطال جريء !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أطلت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ بصورة جديدة عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية القصص القصيرة.

وظهرت فيفي وهي ترتدي قميصاً باللون الزهري وبلايز وبنطال باللون الأخضر ما أظهر جمالها وعكس روحها الشبابية، وقامت بإسدال شعرها على ظهرها ما أظهر جمال وجهها، وكانت ترتدي نظارات شمسية وحرصت فيفي على وضع ماكيا بسيط يتناسب مع إطلالاتها ما أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.



إنتشرت الصورة بين المتابعين الذين تفاعلوا معها وعبروا عن إعجابهم بها.



وكانت فيفي قد شاركت فيديو من أعلى جسر النيل، حصد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.