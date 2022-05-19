شاهد .. الفنانة المغربية دنيا بطمة تصدم الكل بشكلها الجديد !! .. الجمهور لم يستطع التعرف عليها ! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ صوراً جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بدت فيها مختلفة جدا عن شكلها خصوصا انها اعتمدت مكياجاً قوياً جدا جعل ملامح وجهها تظهر بشكل مختلف عن ما يعرفها به الجمهور، إضافة الى ان الجمهور اتهمها باستخدام الفوتوشوب بشكل مبالغ فيه، ولذلك تظهر في جلسة تصوير مختلفة عن الجلسة التي قبلها.



ومع ذلك تغزل عدد كبير من المحبين بجمال دنيا، واثنوا على اختياراتها للاطلالات الفخمة في الآونة الاخيرة في حفلاتها التي أحيتها مؤخراً.