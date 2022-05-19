أخبار اليمن : بعد إفشال محاولة تسلل.. غارات عدوانية على الحديدة

بعد إفشال محاولة تسلل.. غارات عدوانية على الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 63 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات غارتين للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء حيس والتحيتا والجراحي ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية ومحاولة تسلل في الجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي، و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.