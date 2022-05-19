شاهد .. أتتذكرون هند حسني طفلة مسرحية هالة حبيبتي ؟ .. لن تتخيلوا كيف أصبحت اليوم بعد 36 عاماً من الغياب ! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون هند حسني طفلة مسرحية هالة حبيبتي ؟ .. لن تتخيلوا كيف أصبحت اليوم بعد 36 عاماً من الغياب ! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للطفلة هند حسني التي شاركت مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية هالة حبيبتي.

حيث ظهرت خلال الفيديو المنشور، خلال مقابلة أجراها معها الإعلامي مفيد فوزي واشارت فيه إلى المهارات الفنية التي تعلمتها من الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وكانت قناة "سكاي نيوز"العربية قد قامت باستضافتها وإجراء لقاء معها بعد مرور 35 عاماً على ظهورها في المسرحية.

وخلال المقابلة تم عرض لقاء فوزي وتعليقاً عليه قالت إنها تتذكر أنه تم إجراء حوار معها ولكنها لم تتذكر مضمون الحديث تحديدا.



وأشارت إلى أنها أصبحت أماً لطفلين هما آدم وجومانة. وعن سبب عدم مشاركتها في أعمال أخرى قالت إنها واصلت العمل في التمثيل بين الحين والآخر إلى أن التحقت بالجامعة حيث توقفت عن ذلك