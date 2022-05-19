شاهد .. هذا الصبي كبر و تزوج مرتين آخرهما من والدة ممثلة شهيرة جدًا وتوفي في شبابه بعد صراع مع المرض وأبكى مصر كلها.. قوي الملاحظة سيعرفه ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذا الصبي كبر و تزوج مرتين آخرهما من والدة ممثلة شهيرة جدًا وتوفي في شبابه بعد صراع مع المرض وأبكى مصر كلها.. قوي الملاحظة سيعرفه ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة صبي صغير، وكُتِب عليها أنها لفنان كوميدي رحل في عُمر الصبا، حيث كان في تلك الصـورة يبلغ من العمر قرابة الـ12 عامًا، وهي أول صورة له في تلك المرحلة العمرية.

وبعد التدقيق والبحث تبين إن الصورة تعود للفنان الراحل "طلعت زكريا" وكانت قد نشرتها إبنته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

حيثُ نشرت إيمي طلعت زكريا، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة نادرة له، وعلّقت عليها قائلة ” قصه صورة.. بابا كان دائما بيحكيلى عن ذكرياته وعن قد ايه الواحد كل مابيكبر بيفقد الشغف للاشياء اللى حواليه مكنتش ببقا فاهمه كلامه لغايه لما كبرت وبقيت احس ده”.

وتابعت ” الصورة دى مثلا وهو صغير كان قد ايه فرحان انهم بقا عندهم تلفزيون وقرر وقتها انه يتصور جنبه وهو فرحان اوى فعلا كل مابنكبر انبهارنا بالاشياء بيقل ربنا يرحمك يانور عينيه”.

جدير بالذكر أن الممثل الراحل طلعت زكريا تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عددًا من الأعمال التليفزيونية والمسرحية الناجحة.

واشتهر طلعت بأدواره الكوميدية وقدم العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج، ومن أهم أفلامه ” طباخ الريس، حاحا وتفاحة، سيد العاطفي، الفيل في المنديل، صياد اليمام، قصة الحي الشعبي، كلام في الحب، حريم كريم،حرامية في تايلاند، كلم ماما، حرامية في كي جي تو وغيرها “، وكان فيلم طباخ الريس هو أول بطولة يخوضها من خلال مشواره في السينما.

ومن ابرز المسرحيات التي شارك فيها : “البعبع، دو ري مي فاصوليا – مع الراحل سمير غانم -، وراء كل مجنون امرأة، كحيون ربح المليون، سكر هانم، وبعدين، بابا جاب موز”، ومن مسلسلاته نذكر :”مبروك جالك قلق، العراف، من غير ميعاد، ضبط وإحضار”.

وتزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى كانت من سيدة تدعى صباح وأنجب منها ولدين: عمر، وابنته الممثلة أميمة (ايمي طلعت زكريا)، وفي عام 2005 تزوج للمرة الثانية بالخفاء من شيرين المنزلاوي والدة الممثلة هنا الزاهد بدون ان يخبر زوجته الاولى ولكنهما انفصلا في العام 2010.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا أصيب في سبتمبر 2007 بإلتهاب بأحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، وتوفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عامًا.