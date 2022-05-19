شاهد .. بطل مسلسل الاختيار 3 يباغت الإعلامية منى الشاذلي بقبلة مفاجئة على الهواء.. وهكذا كانت ردة فعلها الصادمة !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر بطل مسلسل الاختيار 3 يباغت الإعلامية منى الشاذلي بقبلة مفاجئة على الهواء.. وهكذا كانت ردة فعلها الصادمة !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

تعرضت الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، لموقف محرج أمام الجمهور أثناء استضافتها للفنان خالد الصاوي في برنامجها معكم منى الشاذلي للحديث عن دوره في مسلسل اللي ملوش كبير الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

وقبّل الفنان خالد الصاوي يد الإعلامية منى الشاذلي على الهواء بعدما تعرضت الإعلامية لـ «خضة» عندما تلا الفنان خالد الصاوي جملة من أحد مشاهد مسلسل «اللي مالوش كبير»، ليقوم على الفور ويقبل يدها وسط تصفيق الجمهور، وردت عليه «الشاذلي» وهي تضحك بسبب الموقف «أنت مجنون» مع تحريك يديها حول رأسها.

وقال «الصاوي»، إن صديقات زوجته يسألونها إذا كنت أفعل معها في الحقيقة ما فعلته في دوري بمسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كان عنيفا، لافتا إلى أن العنف في التمثيل يتطلب مهارة من الشخص ومن التصوير والإخراج، مؤكدا أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تمتلك موهبة قوية، وكذلك الفنان كريم عبدالعزيز متابعا: «يعني أنا أمثل أدوار تقوم مراتي عليا».

وأضاف خالد الصاوي، خلال حواره ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «CBC» ، «لما بوافق على دور ياسمين عبدالعزيز تقولي أنا هعتذر عليه فقولتلها وشك حلو عليا وأنا متابعها وشوفتها من وهي صغيرة وفنانة واضحة وصريحة في ده شبهي وبمتجاملش، وأنا قابلتها في عيد ميلادها وبعتتلي أنا ومراتي وكانت لابسة أحمر وهي قمر أوي في الأحمر واتمنيت نشتغل سوا».

وشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل الاختيار 3" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني ويجسد دور خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي