أخبار اليمن : الأمم المتحدة: إجلاء 300 مهاجر إثيوبي من اليمن

الأمم المتحدة: إجلاء 300 مهاجر إثيوبي من اليمنأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، إجلاء 300 مهاجر إثيوبي من اليمن إلى بلادهم.

وقالت المنظمة في حسابها على تويتر إنها" ساعدت في إجلا الـ300 مهاجر إثيوبي لبلادهم بشكل طوعي عبر رحلتين هذا الأسبوع ".

وأضافت أن" آلافا آخرين من المهاجرين ينتظرون العودة الآن".

وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة لدول الخليج، خصوصاً السعودية.