شاهد .. أرباح أحمد حلمي من فيلم ’’واحد تاني‘‘ تكفي أبناء أبناء أبنائه ؟! لن تصدق مقدار أرباح الفيلم حتى الآن !! ستصاب بالصدمة بعد معرفتك بالرقم !

انت الان تتابع خبر أرباح أحمد حلمي من فيلم ’’واحد تاني‘‘ تكفي أبناء أبناء أبنائه ؟! لن تصدق مقدار أرباح الفيلم حتى الآن !! ستصاب بالصدمة بعد معرفتك بالرقم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

حقق فيلم واحد تاني للفنان المصري الشهير أحمد حلمي أرباحاً هائلة تخطت الخمسين مليون جنيه منذ بدء عرضه في موسم عيد الفطر المبارك .

وبذلك كان قد تصدر شبّاك التذاكر ليكون أول فيلم يصل فيه أحمد حلمي الى هذا الرقم خلال أسبوعَي عرض فقط وهو ما جعل البعض يعلق بتأكيد أن "أرباح حلمي من هذا الفيلم فقط تكفي أبناء أبناء أبنائه ؟!!

وبهذا الفيلم الجديد استطاع حلمي أن يعود إلى المنافسة السينمائية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث استطاع الفيلم تخطي المليون جنيه ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، في حفلتين فقط، محققاً أعلى إيراد في شبّاك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

والفيلم المثير للجدل مؤخراً من بطولة: أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف، وهو تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

اما أحداثه فتدور أحداثه حول أخصائي اجتماعي يعمل في مصلحة السجون، حيث يُجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء الدراسة القدامى ويكتشف أنه أصبح رجلَ أعمال ناجحاً، وعقب خروجه من السجن يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله فيعيد التفكير في حياته مجدداً.