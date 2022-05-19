شاهد .. لن تصدق من هي إبنة الفنان الراحل محمود الجندي.. ممثلة شابة ونجمة مسلسل الاختيار !! من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي إبنة الفنان الراحل محمود الجندي.. ممثلة شابة ونجمة مسلسل الاختيار !! من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

ورثت إبنة الفنان القدير الراحل محمود الجندي حب السينما والتليفزيون من والدها وبدأت العمل كممثلة بأدوار ثانوية في الكثير من الأفلام والمسلسلات، وتكون نجلته مريم من زوجته الأولي الراحلة ضحي.

تخرجت مريم محمود الجندي من الجامعة الامريكية قسم صحافة الوثائق المتعددة وكانت تتمنى أن تصبح دكتورة بيطرية و لكنها غيرت حلمها بسبب حبها الكبير للتمثيل وقدمت مع والدها بعض الادوار البسيطة في طفولتها.

من هي مريم الجندي؟ وبالتعريف عن مريم الجندي نجلة الفنان محمود الجندي، وهي ممثلة مصرية شاركت في عدة أعمال فنّية منها فى مسرحية “سينما مصر” مع المخرج خالد جلال، وقدمت بعدها العديد من العروض المسرحية المختلفة وتعددت أدوارها ما بين الغناء والتمثيل والاستعراضات فهى فنانة شاملة وموهوبة نهلت من والدها الكثير من مواهبه المتعددة.

مريم الجندى ووالدها الراحل محمود الجندى مريم الجندي إبنة الفنان محمود الجندي تربت وعاشت في بيت فني وكانت تشاهد والدها محمود الجندي و هو يحضر لأعماله الفنية و السيناريوهات التي كانت تاتي إلى بيته لقراءتها وكان والدها دائمًا يصطحبها معه إلى المسرح وهي صغيرة، فأحبت الفن منذ صغرها وعَلِق حب الفن في ذهنها وتمنّت أن تدخل المجال الفني وتصبح ممثلة .

عندما قررت ذلك بعد الانتهاء من دراستها صارحت والدها الفنان محمود الجندي أنها تريد دخول الفن و تمتهن التمثيل ولكنها لاقت منه رد غير متوقع بأنه قال لها غذا أرادت أن تدخل الفن ألّا تعتمد عليه رغم أنه كان يدعم موهبتها ويشجعها على التمثيل والفن ولكنه يريد أن تدخل الفن دون وساطة أو محسوبية أو إعتمادًا علي اسم والدها؛ وإنما أن تعتمد على نفسها وموهبتها فقط .

مريم الجندي وطريقها إلى مسلسل «الاختيار ج 2» ظهرت الفنانة الشابة مريم الجندي في بعض الأعمال الفنية و هى طفلة في عدة أعمال و منذ 15 عام ظهرت مع والدها الفنان محمود الجندي و هي صغيرة في فيلم “واحد من الناس” بطولة كريم عبد العزيز ثم غابت عن الاعمال الفنية لحين انتهاء دراستها ثم عادت مرة أخرى في عام 2019 بالعروض المسرحية مع المخرج خالد جلال و ثم أيضًا ظهرت عام 2020 بأول عمل درامى لها و هو مسلسل الآنسة فرح ج3 ولكن العمل الذى تعتبره نقطة انطلاق حقيقية لها في مشوارها هو مشاركتها في مسلسل الاختيار 2 مع الفنان كريم عبد العزيز .

الأعمال الفنّية التي شاركت فيها مريم الجندي عام 2003 : ظهرت مريم الجندي لأول مرة بالاعمال الفنّية وهي طفلة صغيرة من خلال مسلسل الناس في كفر عسكر و كانت تدور قصة المسلسل حول عائلتين يعيشوا في كفر عسكر و بينهم صراع كبير حول الارض والسلطة و هذه العائلات هى عائلة (عوف) صاحبة الأرض و السلطة أما العائلة الثانية هي عائلة (شلبي) التى تحاول أن تصنع لنفسها مكان وتاريخ في الكفر .

مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال ومن تاليف أحمد الشيخ وقام ببطولة المسلسل صلاح السعدني – دلال عبد العزيز – أحمد بدير – حنان شوقي – توفيق عبد الحميد – محمود الجندي – وآخرين

عام 2005 : ظهرت مريم الجندى و هى طفلة ضمن مجموعة كبيرة من الاطفال في فوازير بعنوان عم كريم أبو المفاهيم و شارك في بطولة الفوازير مجموعة من الفنانين و منهم محمود الجندي – نشوى مصطفى نورهان وجيه – مصطفى وجيه – مريم الجندي و من اخراج وائل فهمي عبد الحميد.

عام 2019 : شاركت مريم في عروض مسرحية في عروض سينما مصر – و قدمت مسرحية بعنوان المحاكمة.

عام 2020 : شاركت في مسرحية بعنوان الوصية 2020 – و مسلسل الآنسة فرح ج2 و هو مسلسل كوميدى من بطولة أسماء أبو اليزيد – رانيا يوسف – أحمد مجدي – عارفة عبد الرسول – محمد الكيلاني – تامر فرج.

عام 2021 : شاركت مريم الجندي في فيلم سينمائى بعنوان وقفة رجالة و هو فيلم كوميدى تم عرضه في بداية عام 2021 بدور السينما و تدور احداثه حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون مع بعضهم بعد مرور سنوات من البعد و يجتمعوا لمساعدة واحد منهم من ورطة كبيرة و تضطرهم الظروف الي سفرهم جميعا الي احد المدن الساحلية و الفيلم من اخراج شقيقها المخرج أحمد الجندي.

كما شاركت في مسلسل الاختيار 2: رجال الظل و جسدت خلاله شخصية (زوجة الإرهابي أبو يوسف)، حيث ظهرت مريم الجندى في الحلقة 11 من العمل و قامت بدور الزوجة التى تكتشف بان زوجها ارهابي و مطلوب للعدالة و لا تعرف شىء عنه و وقت القبض عليه تكتشف ان هناك اسلحة ثقيلة و متفجرات في بيتها و لا تعلم عنها اى شىء لان زوجها كان لا يقول لها اى شىء عنه .