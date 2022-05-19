شاهد .. سألوا محمد فؤاد ليه بتكره مي عز الدين وماتطيقهاش ؟! .. فأجاب بدون خجل وكشف المستور والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر سألوا محمد فؤاد ليه بتكره مي عز الدين وماتطيقهاش ؟! .. فأجاب بدون خجل وكشف المستور والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو للفنان محمد فؤاد في إحدى اللقاءات التلفزيونية ببرنامج، 100 سؤال الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رغدة شلهوب.

وكشف فؤاد خلال الحلقة العديد من أسراره، فكشف "فؤش" كما يلقبه جمهوره بأنه يحب في المرأة ذكائها مشيراً أن أكبر عيوبه دموعه.

ولم يتردد محمد فؤاد في الإفصاح عن عمره الحقيقي، حيث قال أنه يبلغ من العمر53 سنة، وأضاف فؤاد أن محمد هنيدي ليس أكثر نجومية منه.

وأكد النجم المصري أنه من اكتشف محمد هنيدي، أحمد حلمي ومي عز الدين لكنهم لا يعترفون بذلك في الصحافة، وهو ما يجعله غاضب من ذلك، وانه لا يطيقهما.

مضيفاً أنه من المستحيل أن يعمل مع محمد هنيدي مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن محمد هنيدي شارك في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" مع محمد فؤاد، أما أحمد حلمي ومي عز الدين شاركا فؤاد في فيلم "رحلة حب".