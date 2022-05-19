شاهد .. آثار الحكيم تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. لا أحد كان يتوقع أنها عجوزة في هذا السن.. والمفاجأة الكبرى بمهنتها قبل الشهرة ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر آثار الحكيم تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. لا أحد كان يتوقع أنها عجوزة في هذا السن.. والمفاجأة الكبرى بمهنتها قبل الشهرة ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تحتفل الفنانة المعتزلة أثار الحكيم، أمس الأربعاء 18 مايو بعيد ميلادها الـ 65، حيث أنها من مواليد عام 1957 بالقاهرة، وحازت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة عين شمس.

التحقت بالعمل في المجال الفني منذ منتصف السبعينيات، خلال دورها في مسلسل "بلا عتاب"، بدور البطولة برفقة الفنان يوسف شعبان، وسمير غانم هو من رشحها لهذا الدور مع المنتج رياض العريان وتمت بالفعل مشاركتها والعمل معه لمدة 5 سنوات، فيما ظهرت لأول مرة في السينما عام 1979 من خلال فيلمها الأول "الملاعين" للمخرج أحمد ياسين.

ويعتبر الفنان القدير سمير غانم، هو السبب وراء دخول آثار الحكيم عالم الفن، حيث أنه أول من اكتشفها، وقدمها للمنتج رياض العريان، الذي تعاقد معها بعقد احتكار لمدة 5 سنوات، وأسند لها بطولة فيلم بلا عتاب مع الفنان يوسف شعبان.

وتحدثت آثار الحكيم عن أول لقاء لها مع الفنان سمير غانم، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج الستات ميعرفوش يكذبوا، حيث قالت: أنا في أولى جامعة.. كنت كل إجازة صيف بشتغل، ولازم اعتمد على الله وعلى نفسي، وكل صيف كنت بشتغل في مهنة مختلفة، وكنت شغالة في فندق، وسمير غانم كان موجود فيه، وقالي لازم تمثلي.

وتابعت آثار الحكيم: مهنة التمثيل مكنتش في بالي، ولا عمري حلمت بيها ولا مخططة لها.. أنا كنت مقدمة على ماجيستير ودكتوراه، لكن الدنيا بتدي الحاجة للي مش عايز.. أستاذ سمير قدمني للمنتج رياض العريان، وبخبرة أستاذ رياض أول حاجة قدمني لبطولة مطلقة، وبعدها اشتغلت في التمثيل