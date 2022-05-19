شاهد .. لا يستطيع محمد صلاح شراءها.. سيارة محمد رمضان الجديدة ستصدمك.. لأول مرة ترى عيونك مثلها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لا يستطيع محمد صلاح شراءها.. سيارة محمد رمضان الجديدة ستصدمك.. لأول مرة ترى عيونك مثلها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

قام الفنان المصري الشهير محمد رمضان وعبر حسابه الخاص في إنستغرام بنشر صورة جديدة أثارت الكثير من الجدل.

وأثار النجم رمضان من جديد الجدل باستعراضه سياراته الفارهة ذات الشكل الجديد على الأنظار وفقاً لتأكيدات الجمهور.

صورة السيارة التي رافقتها أحاديث انفعالية عن عجز كبار النجوم عن شرائها بمن فيهم "محمد صلاح" علّق عليها رمضان بالقول:"لا تنظر خلفك إلا لالتقاط صورة".

هذا وتلقى الفنان آلاف التعليقات من جمهوره مؤكدين أنه "نمبر وان" بلا منازع، في حين انتقده بعض متابعيه بسبب تعمّده إظهار ممتلكاته الفارهة.