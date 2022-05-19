شاهد .. سألوا ياسمين صبري مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه ؟؟ .. فأجابت بجراءة غير مسبوقة وصدمت الكل !

انت الان تتابع خبر سألوا ياسمين صبري مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه ؟؟ .. فأجابت بجراءة غير مسبوقة وصدمت الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد طلاق ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو عن مواصفات حبيب ياسمين صبري الجديد وما تريده أن يكون متواجداً به.

مواصفات حبيب ياسمين صبري الجديد كانت قد كشفت عنها في مقابلة لها مع برنامج صاحبة السعادة قبل حوالي سنتين لكن الأمر تحول إلى الأكثر حديثاً اليوم.

وفي وقتها قالت ياسمين أنها تريده أن يكون طويلاً ومن ذوي البشرة السمراء كما ترغب أن يكون رومانسياً وحساساً معها فقط وليس مع باقي النساء وأن يكون رياضياً.

وأشارت ياسمين إلى أنها تريده أن يصرف عليها مؤكدة أنها لا تطمح بأن يكون غنياً بل ممكن أن يكون محدود الدخل شرط أن يكون صاحب قرار في حياته وأن لا يكون لديه شارب