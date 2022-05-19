شاهد .. بعد ضجة زواجها من محمد إمام.. شيري عادل تقهر طليقها معزّ مسعود وحلا شيحة بما فعلته وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر بعد ضجة زواجها من محمد إمام.. شيري عادل تقهر طليقها معزّ مسعود وحلا شيحة بما فعلته وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

قامت الفنانة المصرية الشابة شيري عادل عبر حسابها الخاص في إنستغرام بنشر صورة جديدة من إحدى المناسبات الفنية وهو أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت موجة الجدل بعد أن علّقت الفنانة على الصورة قائلةً: "الفن هو شكل من أشكال الحب، الفن هو الهدية النهائية، الفن يشفي الحياة" وهو ما اعتبره الجمهور إغاضة لطليقها معزّ مسعودي وزوجته حلا شيحة .

هذا وبشكل مأساوي لم يستمر زواج مسعود من شيري عادل أكثر من عام واحد حيث انتهى في 2019م، بعد أن تم في 2018.

وعن سبب حدوثه تبين من الداعية معز مسعود أن السبب يعود إلى رغبة الأخير في إبعادها عن الأعمال الفنية التي يصفها بكونها "تخدش الحياء" فيما واصلت هي مطالباتها في العمل بكلّ جرأة.

وعلى منشور الفنانة الأخير علّق الكثيرون مؤكدين أنها وصفت الفن بنوع من الرقي، في حين انتقدها آخرون مؤكدين أنها تقصد طليقها وزوجته حلا شيحة في كيد واضع.

هذا وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بعد بروز أحاديث تفيد بزواج الفنانة المصرية الشابة شيري عادل.

ووفقاً للتداول فإن الزواج جاء بمهر خيالي يقارب "مهور الملكات" ومن الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام وهو الأمر الذي أثار صدمة للجمهور من جديد .

وضجة الزواج هذه جاءت فترة وجيزةمن نفي شيري عادل الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية قائلةً: “لما أقرر الارتباط هقول بس أقرر الأول لسة مافيش حاجة”.

وأضافت: “أعتقد إني هفكر كويس؛ إني هاخد خطوة زي دي إن شاء الله”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كواليس طلاق الفنانة شيري عادل وزوجها الداعية معز مسعود، تزامنًا مع تصدرها التريند وقتها والذي بيّن تفاصيل تتعلق بأسباب الطلاق والمتمثلة في رفض الداعية لعمل الفنانة.