شاهد .. صور نادرة من زفاف النجمين حسن يوسف وشمس البارودي قبل 50 عاماً.. لن تصدق كيف كان شكلهما والذي صدم الكل ! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر صور نادرة من زفاف النجمين حسن يوسف وشمس البارودي قبل 50 عاماً.. لن تصدق كيف كان شكلهما والذي صدم الكل ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

سبق أن قال الفنان حسن يوسف، إن علاقته بزوجته شمس البارودى بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام.

وقال تأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها "اتأخرتى ليه يا شمس"، فانفعلت عليه قائلة "مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمنى ويسألنى المخرج أو المنتج".

ولم تذهب شمس البارودى للتصوير ولم تكمل الفيلم، ليلتقيا للمرة الثانية فى فيلم "حكاية 3 بنات"، وبعده فيلم "رحلة حب" الذى تم تصوير مشاهده فى سوريا، حيث تعيش عائلة شمس البارودى، وهناك بدأت قصة الحب بينهما وتقدم للزواج منها وتزوجا فى فبراير 1972، واشتركا فى بطولة عدد كبير من الأفلام.

واعتزلت الفنانة الجميلة شمس البارودى فى عز مجدها وشهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982 وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها وزوجها وأبنائها، حيث تزوجت الفنان الكبير حسن يوسف وأنجبت منه أبنائها الأربعة ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله، ورفضت كل المغريات للعودة للأضواء من جديد.