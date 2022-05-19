شاهد .. أجمل من ياسمين صبري.. ابنة سيد رجب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والمفاجأة الكبرى بزوجها الفنان المشهور ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أجمل من ياسمين صبري.. ابنة سيد رجب تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والمفاجأة الكبرى بزوجها الفنان المشهور ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان القدير سيد رجب موهبة حقيقية قوية أثبتت جدارتها منذ الظهور الأول على الشاشة، فأخذ له مكانة متميزة في السينما والتليفزيون، وجذب المشاهد بتلقائيته، وحسن أدائه.

سيد برع في تقديم عدد متنوع من الأدوار، وخاصة أدوار الشر، ومن بين أفلامه: «عبده موته، قلب الأسد، إبراهيم الأبيض»، ومن مسلسلاته: «موجة حارة، الحارة، حارة اليهود»، وغيرها.

سيد له ابنة جميلة متزوجة من الفنان الشاب محمد السعدني، الذي اشترك فى العديد من الأفلام ومنها فيلم مطب صناعي وفيلم أسف على الإزعاج بطولة الفنان أحمد حلمى وفيلم عجميستا.

ومؤخراً الفنان سيد رجب أصبح حديث الشارع بعد أن كشفت زوجته عن تفاصيل صادمة بحياتها الزوجية، وذلك عقب قيامه بتطليقها غيابيا، لتثير جدلا كبيرا بحديثها عما فعله الفنان بحقها.

ووجهت كيكي نيسليون، وهي أميركية الجنسية، اتهامات لسيد رجب أكدت فيها أنه طردها من البيت وحرمها من حقوقها المالية عدا عن استيلاء رجب على أموالها.

وشاركت نيسليون منشورا عبر حسابها الخاص في فيسبوك، تحت عنوان ”خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب“ أكدت فيه أن سيد رجب طردها من البيت بمنطقة دهشور، في محافظة الجيزة جنوب القاهرة، ناكرًا وجود أية حقوق لها فيه.

ولم يشتهر سيد رجب إلا في سن كبير، شأنه في ذلك شان عدد كبير من الفنانين تأخروا لتحقيق النجومية.