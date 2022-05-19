شاهد .. ممثل شهير أثقلته الديون فلجأ للفنان عادل إمام.. لكن رد الزعيم تسبب في بكائه !! .. من يكون ؟

انت الان تتابع خبر ممثل شهير أثقلته الديون فلجأ للفنان عادل إمام.. لكن رد الزعيم تسبب في بكائه !! .. من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

روى الفنان الكوميدي سليمان عيد في مقابلة له موقف إنساني جمعه بالفنان عادل إمام لا يستطيع نسيانه بسبب وقوفه بجانبه خلال أزمة مر بها.

ولفت سليمان عيد إلى أنه كان يمر بفترة صعبة بسبب قلة العمل، والتزامه بالعديد من الأقساط والديون وهو ما دفعه للبحث عن أي دور لسداد ديونه.

وتابع سليمان عيد إلى أنه أثناء حديثه مع صديقه الفنان محمود البزاوي اكتشف أنه ذاهب لمشاهدة مسرحية لـ عادل إمام، مشيراً إلى أنه ذهب معه وبعد الانتهاء من المسرحية طلب مقابلة الزعيم وروى له ظروفه التي يمر بها.

وتابع قائلاً: "قولت له أنا لو اشتغلت معاك كأني طلعت إعارة ياريت تطلعني الإعارة دي، قعد يضحك وسألني انت كنت بتاخد كام؟ قولت له 400 في الشهر لمدة 3 شهور الصيف، لقيته نده واحد من الإنتاج وقال له: "خده مضيه خمس سنين على 1500 في الشهر".. أنا سمعت الرقم وقعدت أعيط حرفيا، عمري ما اقدر أنسى الموقف ده للزعيم".