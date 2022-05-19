شاهد .. أتتذكرون بطل فيلم الساحر الفنان ’’سري النجار‘‘.. لن تتوقعوا كيف أصبح بعد 20 عاماً من الغياب والمفاجأة في مهنته الحالية !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون بطل فيلم الساحر الفنان ’’سري النجار‘‘.. لن تتوقعوا كيف أصبح بعد 20 عاماً من الغياب والمفاجأة في مهنته الحالية !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة حديثه للفنان المصري سري النجار، بعد ابتعاده عن الفن وبعد غياب أكثر من 20 عاماً.

وكان الفنان قد ظهر في الصورة وبجانبه بنت صغيرة، يعتقد انها بنته الوحيدة من زوجته السويدية.

الفنان سري النجار لفت الأنظار بعد ظهوره بهذه الصورة حيثُ قارن الكثير بين صورته ولاحظوا التغير الكبير الذي طرأ على شكله بعد كل هذه الأعوام.

سري النجار بدأ حياته المهنية بضجة واسعة من خلال أدواره المميزة في فيلم “جنة الشياطين” عام 1999 مع المخرج الراحل أسامة فوزي الذي لاحظ موهبته بعد أن شاهده في مسرح الجامعة فأسند له دور عادل البوهيمي صديق “طبل” الذي جسد دوره محمود حميدة .

­وفي نفس السنة رشحه المخرج يسري نصر الله لدور في فيلمه الجديد، وأسند له شخصية “فوكس” في فيلم “المدينة”.

وبعدها أتي أهم وأشهر أدوار سري النجار، حينما أسند له رضوان الكاشف دور حمودة في فيلم “الساحر” وهو الدور الذي أثار جدلًا كبيرًا خاصة في مشاهده التي جمعته بمنة شلبي في أول ظهور لها على شاشة السينما.

“النجار” درس المسرح والفلسفة فى الجامعة الامريكية ثم سافر الى إنجلترا لدراسة المسرح، بعدها شارك في بطولة فيلم “ديل السمكة” للكاتب الراحل وحيد حامد والمخرج الكبير سمير سيف ، ولكن بعد هذا الدور ابتعد سري النجار عن الساحة إلى أن شارك في مسلسلين أردنيين عام 2009 هما “مخاوي الذيب” و”مهاجي الأجاويد”، وبعدها اختفى تماما وهاجر إلى السويد.

يذكر أن سري النجار يقيم حاليا في مدينة ستوكهولم بالسويد ، وتزوج من فتاة سويدية وأنجب منها ابنته الوحيدة، وابتعد عن الفن تمامًا حيث يدير عملًا خاصًا.