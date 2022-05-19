شاهد .. لن تصدق ماهي الوجبة المفضلة التي يحبها الزعيم عادل إمام.. ستنصدم حتماً بعد معرفتها !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماهي الوجبة المفضلة التي يحبها الزعيم عادل إمام.. ستنصدم حتماً بعد معرفتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أحتفل النجم الكبير عادل إمام، الثلاثاء 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 82، إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940، ويُعد واحد من أبرز وأهم نجوم الدراما المصرية والعربية، ويمتلك مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات، وكشفت ابنته الوحيدة "سارة" عن عدة تفاصيل حول والدها.

وقالت سارة عادل إمام في لقاء سابق ونادر بأحد البرامج التليفزيونية: "بابا بيدلعني ويقولي (ساسو)، ومامتي هي اللي كانت متابعة معايا مين صحابي ورايحة فين وجاية منين، وكانت بتقول لبابا".

وتابعت: "طول عمري وأنا صغيرة، أبويا بالنسبة لي الرهبة والخوف.. لو عايزة حاجة منه لازم أعدي على ماما الأول وبعدها أروحله، لحد ما كبرت ودخلت الجامعة وابتديت أواجه حياتي، بدأت بعدها أحس إني قربت منه أكتر وأدخل أتكلم معاه وأحكيله على اللي بيضايقني، وأخد نصايحه".

وأضافت: "أكتر أكلة بابا بيحبها هى الملوخية وماما اللي بتعملها، وبيحب يشرب الشاي، ومش بيحب يشرب القهوة، وبيحب الحلويات جدا".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية التي قدمها عادل إمام في الدراما التليفزيونية مسلسل "فلانتينو" عام 2020، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وهدى المفتي وبدرية طلبة وإنعام الجريتلي ووفاء صادق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.