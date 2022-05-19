شاهد .. نجمة مسلسل الحاج متولي.. تزوجت 12 مرة وحاولت الانتحار بعد إصابتها بمرض خطير.. لن تصدق من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل الحاج متولي.. تزوجت 12 مرة وحاولت الانتحار بعد إصابتها بمرض خطير.. لن تصدق من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحتفل الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، في 6 يوليو القادم بيوم ميلادها الـ52، والذي نجحت في أن تصبح أشهر النجمات المصريات على الساحة الفنية العربية.

مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية، أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولي، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة، قانون المراغي، بون سواريه وكلمني شكراً. ومسرحيتي حودا كرامة وطرائيعو.

شاركت غادة في تقديم البرنامج التلفزيوني ريا وسكينة مع الفنانة هالة فاخر، وبرنامج طبق النجوم بالإضافة لمشاركتها عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب التمثيلية "عرب كاستنغ" مع كارمن لبس، قصي خولي وباسل خياط.

صدمات

ولدت غادة في مصر لتكون الابنة الصغرى، انفصل والداها وتزوج كلاهما وهي في سن صغيرة، تولت شقيقتها الكبرى يسرية رعايتها، توفي والدها وهي في عمر الـ13 لتكون الصدمة الأولى في حياتها.

ويعد وفاة شقيقها الأكبر خليل وهو في عمر الـ25 من عمره بحادث سير في ألمانيا، بمثابة الصدمة الثانية في حياتها، لتصبح شقيقتها الكبرى هي أقرب إنسان لقلبها.

تخرجت من كلية العلوم قسم الحاسب الآلي، ولكنها وجدت نفسها في عالم الفن، فبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات التجارية ثم شاركت في فيلم "أجدع ناس" عام 1993.

وفي منتصف التسعينات قدمها المخرج محمد عبدالعزيز في فيلم "لماضه" الذي كان بمثابة انطلاقتها الفنية الحقيقية، ومنها إلى مسلسل اللص الذي أحبه.

12 زيجة

لم تخجل غادة في الاعتراف بعدد زيجاتها التي بلغت 12 زيجة، فكان زواجها الأول في عمر الـ17 عاماً من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز.

وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا، الذي انفصلت عنه بعد 7 سنوات، ثم تزوجت من رجل أعمال مصري يكبرها بسنوات، ليكون فارق العمر هو سبب انفصالها.

وفي عام 2002 تزوجت حلمي سرحان وانفصلت بعد عام واحد فقط، ثم ارتبطت سراً بالمنتج وليد التابعي ثم تحول إلى زواج علني بعدها، وانفصلت عنه بعد عدة سنوات.

زواجها من الصحفي محمد فودة هو الأشهر، الذي ارتبطت به عقب زواج ابنتها "روتانا"، في نهاية عام 2011، وانفصلا بعد 4 أعوام.

وهناك مجموعة من الزيجات التي لم تعلن عبدالرازق عن تفاصيلها، محتفظة بأسماء أزواجها.

وفي العام الماضي أعلنت زواجها من مدير التصوير المصري هيثم زينتا بعد انتهائها من المسلسل الرمضاني سلطانة المعز.

ولم يكن عدد الزيجات فقط هو الأبرز في حياة غادة عبدالرازق، ولكن أزماتها المتكررة مع زملائها في الوسط الفني جعلتها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعد غادة من أبرز الفنانات الحاملات لقب جدة في عز شبابهن، حيث أصبحت جدة في عمر الـ43 لطفلتين الأولى خديجة (8 سنوات) والثانية جورية (7 سنوات).

أزمات متكررة

الفنانة رانيا يوسف، بدأت أزمتها معها بعد عرض فيلم "ريكلام" حين اتهمتها بأنها تبحث عن النجومية حتى لو على حساب الآخرين، ووصفتها بالسمكة الكبيرة الجائعة التي تأكل السمكة الأصغر منها، معلنه أنها لن تعمل مع غادة مرة أخرى.

وتعد أزمة غادة الأصعب مع المخرج محمد سامي التي وصلت إلى أقسام الشرطة بسبب المشادات الكلامية أثناء تصويرهما مسلسل "حكاية حياة"، واتهام سامي سابقاً لها بأنها أرسلت إليه بلطجية لضربه في منزله، لترد عليه وقتها بأنه تعدى عليها.

ودخلت الفنانة غادة في أزمة مع الناقد الفني طارق الشناوي كادت تصل إلى ساحات القضاء بعد أن نشرت على حساباتها الشخصية على التواصل الاجتماعي تدوينة تفيد بأنها دفعت أموالاً له مقابل الكتابة بشكل إيجابي عن مسلسلها "حكاية حياة".

مواقف محرجة

وبجانب أزماتها مع زملائها في الوسط الفني، تعرضت غادة عبدالرازق لمواقف محرجة عدة، ومنها ظهورها في مقطع مصور نشرته بالخطأ عبر خاصية البث المباشر على "إنستغرام" وهي بملابس النوم، ما جعلها تعتذر لجمهورها وتعتزل السوشيال ميديا لعدة أشهر.

اتسمت عبدالرازق بطول قامتها، ما وضعها لأكثر من مرة في مواقف محرجة تصدرت أيضاً منصات التواصل الاجتماعي، وأبرزها أثناء تسلمها لجائزتها من "مونديال الإذاعة والتليفزيون" لتظهر وهي تنحني بجسمها للأسفل.

محاولة انتحار

وكشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أنها فكرت في الانتحار نتيجة اصابتها بالوسواس القهري الذي تطور الى مرض خطير وهو انفصام الشخصية مادفعها للجوء لطبيب نفسي لمعالجتها.

وقالت غادة خلال تكريمها بعد نجاح مسلسلها "لحم غزال"، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021: "كنت بذهب لدكتور نفسي دائماً ولكن حالياً توقفت عن ذلك وأواظب على العلاج فقط وأيضاً تراجعت عن فكرة الانتحار وذلك بسبب أحفادي وزوجي هيثم".

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل على التوالي يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير «هيثم زنيتا» بعد مشاركتهما سويًا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز»، كما شاركا أيضًا معًا في مسلسل «حكاية حياة».

مسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.