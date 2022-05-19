شاهد .. الجمهور مصدوم من الرد القوي لـ إبنة طلال مداح على فنان العرب محمد عبده بعد إهانته لوالدها.. لن تصدقوا ماذا قالت دون خوف !!

انت الان تتابع خبر الجمهور مصدوم من الرد القوي لـ إبنة طلال مداح على فنان العرب محمد عبده بعد إهانته لوالدها.. لن تصدقوا ماذا قالت دون خوف !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

دائماً مايثير الفنان محمد عبده الجدل بتصريحاته عن زملائه الفنانين خصوصاً الراحلين منهم كان آخرها خلال حلوله ضيفاً على برنامج «مراحل» مع الإعلامي علي العلياني عبر فضائية sbc.

وخلال اللقاء وصف محمد عبده لحن أغنية الفنان الراحل طلال مداح «وطني الحبيب» بالمسروق، لافتاً إلى أن طلال مداح وأبو بكر سالم لم يتركا إرثاً وطنياً.

واستعاد فنان العرب ذكرياته مع أغنية «مقادير» ورفضها، وصرح أنه تعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.

ردت ابنة الفنان الراحل طلال مداح، على حديث محمد عبده الذي سخر فيه من والدها، واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية "وطني الحبيب"، من أغنية يمنية قديمة.

وقالت اخلاص طلال مداح في منشور على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي: "عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه".

وتفاعل المتابعون مع المنشور، وعلق أحدهم قائلاً: "كل من اراد الشموخ والجمال ويزداد شهره فليذكر اسم الاستاذ طلال مداح رحمه الله".