شاهد .. الإعلامية لميس الحديدي تصدم الكل وتكشف عن عمرها الحقيقي لأول مرة.. لا أحد كان يتوقع أنها عجوز في هذا السن !

انت الان تتابع خبر الإعلامية لميس الحديدي تصدم الكل وتكشف عن عمرها الحقيقي لأول مرة.. لا أحد كان يتوقع أنها عجوز في هذا السن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، في وقت سابق، عن عمرها الحقيقي والذي فوجئ الجمهور بسنها وبلوغها هذا العمر رغم أن ملامحها لم يظهرعليها اي تغير يشير الى وصولها هذا السن.

وكانت لميس الحديدي قد أطلت على المتابعين في حلقة سابقة من برنامجها “كلمة أخيرة“، وكشفت عن عمرها الحقيقي لأول مرة.

وخلال تقديمها فقرة عن حياة النساء بعد عمر الخمسين، كشفت الإعلامية المصرية عن عمرها الحقيقي لأول مرة وأكدت أنها تخطت سن الخمسين منذ فترة، لكن بالنسبة لها فإن العمر مجرد رقم ولا تهتم بفكرة التقدم في العمر طالما مازالت تستطيع الإهتمام بنفسها وفعل ما تريده.

وأكدت لميس أن المجتمع ينظر نظرة مختلفة للنساء لمن هم فوق عمر الخمسين على اعتبارهن لا يستطعن مواصلة حياتهن بشكل طبيعي، وأضافت: “السن مش معيار للحكم على المرأة والإنسان عمومًا.. وبعترف أمام الناس، أيوة أنا عديت سن الخمسين.. هل دا أثر عليا؟ مش عارفة، أنا بلبس نفس اللبس وباخد بالي من وزني.

وأشارت إلى أنها لا تهتم بالتقدم في العمر والاقتراب من سن الـ60 طالما كانت بصحة جيدة، وأضافت: “عمري ما فكرت في القصة دي، السن بالنسبة لي هو مجرد رقم، وأي حد يسألني بقوله عادي جدا، دون خوف أو قلق”.

ولدت الإعلامية والصحفية لميس الحديدي في القاهرة عام 1969. والدها هو الإستاذ الجامعي وعميد كلية البنات جامعة عين شمس علي الحديدي ووالدتها السيدة ليلى البحيري. متزوجة من الإعلامي عمرو أديب ولديها ابن وحيد هو نور الدين.

الجدير بالذكر أن الإعلامية لميـس الحديدي قد تألقت من خلال “كلمة أخيـرة” على قناة ON، واستطاعت أن تثبت للجميع جداراتها وبراعتها في تقديم كافة المواضيع السياسية والإقتصادية والفنّية، وتكوين جمهور كبير جدًا على قناة ON بسبب الشخصيات المصرية البارزة والنجوم الكبار التي تستضيفهم فى البرنامج.