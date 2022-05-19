شاهد .. أتتذكرون الطفلة ‘‘رنا’’ التي استفزها أحمد حلمي في لعب عيال ؟؟ شاهدوا كيف ظهرت بعد اختفاء 24 سنة.. والصدمة الكبرى كيف أصبح شكلها يوم زفافها ! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحد حلقات برنامج لعب عيال، والذي كان يقدمه النجم أحمد حلمي، على الفضائيات الأرضية.

وكانت من بين الأطفال الطفلة رنا، والتي جذبت انتباه المشاهدين نظرًا لخفة دمها، ونقوم بنشر صورتها بعد مرور أكثر من 24 عام.

وقد تداول ناشطون صوراً لها من حفل زفافها، والذي جرى قبل أعوام، ولاحظ كثيرون أن ملامحها لم تختلف اليوم عن ملامحها عندما كانت طفلة في غاية الجمال.