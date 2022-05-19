شاهد .. خفايا صادمة وأسرار كبيرة وراء السبب في انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي..مصادر كشفت المستور للعلن !

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة وأسرار كبيرة وراء السبب في انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي..مصادر كشفت المستور للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/19 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثار خبر انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي جدلاً واسعاً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكنَّ السؤال الأبرز الذي بات يدور في أذهانهم هو سبب هذا الانفصال، لا سيما أنّ النهار وبرنجكجي متزوجان منذ نحو 7 سنوات، وكانا يبدوان للجمهور على أنهما ثنائي مثالي.

موقع ET بالعربي، ووفقاً لمعلومات نسبها إلى "مصادر خاصة"، أكّد أن الخلافات بين معتصم وزوجته لين ليست جديدة، وأن علاقتهما تعاني من سنوات من عدم الاستقرار، وهو السبب الرئيسي الذي دفعهما لاتخذا قرار الطلاق، وهو السبب الذي جعل بعض الناس يتكهنون بانفصالهما عن بعضهما مرات عديدة في السابق.

ما المفاجئ في الموضوع فهو تاريخ الطلاق، إذ أشار الموقع وفقاً لمعلوماته إلى أن الطلاق ليس حديثاً، بل تمّ قبل نحو شهر من الآن، وأنّ لين وابنتها ساندرا تتواجدان الآن في منزلهما في سوريا، بينما يعيش معتصم النهار في بلد آخر.

في حين أشار المصدر إلى أنّ معتصم ولين لا يعيشان أي صعوبات بسبب الانفصال، لأنه قد تم بالتوافق بينهما، ولم يحدث نتيجة مشاكل كبيرة كما يشير البعض.

كما لفت إلى أنّ الاحترام بين الطرفين لا يزال موجوداً، ولكنّ التفاهم بينهما هو ما بات صعباً في الآونة الأخيرة، لذلك قرّرا أنّ الانفصال هو الحل، وسيصبُّ في مصلحة الطرفين.

ورغم كل تلك التسريبات فإن الثنائي معتصم النهار ولين برنجكجي لا يزالان يلتزمان الصمت حتى الآن، إذ ابتعدا عن التصريحات الصحفية، ولم يجيبا عن أي سؤال وُجه لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في الساعات الأخيرة خبر انفصال الممثل السوري عن زوجته، وذلك بعد أن لاحظوا قيام الثنائي بإلغاء متابعة بعضهما، مع حذف الصور التي تجمعهما على موقع إنستغرام، فيما حافظا على الصور التي تجمعهما مع ابنتهما ساندرا.

في حين أكد برنامج MBCTrending، وفقاً لمصادره، أن الطلاق بينهما تم رسمياً وبهدوء تام.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الترويج لشائعات طلاق الفنان السوري معتصم النهار من زوجته لين برنجكجي، ففي سبتمبر/أيلول 2020، تم تناقل شائعات عن وجود خلافات كبيرة بينهما، وردّ عليها النهار بنشر ستوري على إنستغرام تجمعه مع زوجته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تمّ تناقل الشائعات ذاتها، التي ردّ عليها النهار بالطريقة نفسها أيضاً.

كان الفنان معتصم النهار قد تزوج من لين برنجكجي في عام 2015، على طريقة "الخطيفة"، بسبب معارضة أهلها للزواج منه، لكنه أكد في لقاء تلفزيوني أنه بعد الزواج مباشرة تم حل جميع المشاكل، وباتت عائلتها الآن بمثابة أهل له.

من جهتها كشفت لين برنجكجي في لقاء مع رابعة الزيات، في برنامج "شو القصة"، أنها تعرفت على النهار وهي بعمر صغير، عندما كانت في الـ20 فقط، وأن ما لفتها وجذبها إليه في البداية كان شكله وعمله في الفن.

وأضافت أنها امرأة تغار على زوجها كغيرها من النساء، لكنها أكثر عقلانية من تلك الناحية، وتتفهم أن زوجها فنان مشهور وجميل، وحوله الكثير من المعجبات، معربةً عن سعادتها بذلك، كونه دليلاً على نجاح زوجها.

في حين رزق الزوجان بطفلة سمّوها ساندرا، بعد زواجهما بعام، أي في 2016.

يذكر أن عادة الخطيفة، هي إحدى عادات الشعب الشركسي الذي يعيش عددٌ كبير منه في بلاد الشام، تحديداً الأردن وسوريا، وتحدث حين يرفض الأهل إتمام الزواج، وفي هذه الحالة يلجأ الشاب والفتاة إلى الخطيفة.